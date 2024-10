Pakistan. Les rescapé·e·s des inondations dans la province du Sind souffrent de maladies et d’insécurité alimentaire en raison de l’inaction gouvernementale – nouveaux témoignages

par Amnesty International

De graves inondations dans la province pakistanaise du Sind ont laissé des milliers de personnes en proie à la maladie et à l'insécurité alimentaire, en raison de l'inaction du gouvernement, a déclaré Amnesty International. À la suite de graves inondations survenues en août 2024, plus de 140 000 personnes ont été déplacées et beaucoup d'entre elles vivent […]



