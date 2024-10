Turquie : la violence à l'égard des femmes reste impunie

par Michelle Cellard

Selon We Will Stop Femicides, 315 femmes ont été tuées par des hommes et 248 femmes ont été retrouvées mortes dans des circonstances suspectes en 2023 en Turquie. D'après une autre plateforme, 319 femmes ont été assassinées rien que cette année.



Lire l'article complet