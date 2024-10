Liban : Attaques israéliennes contre des secouristes et structures de santé, des crimes de guerre apparents

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une ambulance détruite lors d’une frappe aérienne israélienne à Kafra, au Liban, photographiée parmi les décombres le 9 octobre 2024. © 2024 Carl Court/Getty Images (Beyrouth) – L’armée israélienne a attaqué à plusieurs reprises des professionnels de la santé et des établissements de santé au Liban, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Human Rights Watch a documenté trois attaques constituant des crimes de guerre apparents, au cours desquelles les forces israéliennes ont illégalement frappé des personnels médicaux, des véhicules de transport médical et des installations…



Lire l'article complet