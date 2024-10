Partielle dans Terrebonne – GND et Nadia Poirier dénoncent l’abandon de la Rive-Nord par la CAQ

À la sortie d’une rencontre avec le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, la candidate solidaire Nadia Poirier et le porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, ont fait part de leurs inquiétudes face à l’abandon évident du transport en commun et de l’aide aux familles de la région en difficulté économique par le gouvernement Legault.

« François Legault s’est pendant longtemps vanté de diriger un gouvernement qui était présent pour les familles. Ce que l’on constate, en particulier dans des villes comme Terrebonne, c’est tout le contraire. Un gouvernement qui retire son financement du transport en commun, faisant disparaître des lignes de bus et obligeant le monde à perdre des heures dans le trafic, n’est pas présent pour les familles. Un gouvernement qui ne cache même plus son austérité en éducation et qui refuse d’en faire davantage pour aider les villes en adaptation aux changements climatiques ne se soucie pas du futur des familles. Les gens de Terrebonne ont besoin d’une députée qui se bat pour eux, qui est là pour les bonnes raisons. Cette personne, c’est Nadia Poirier », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.

Présentée comme l’« anti-Pierre Fitzgibbon» , la candidate solidaire Nadia Poirier a abondé dans le sens de M. Nadeau-Dubois. Selon elle, ce dont les familles de Terrebonne ont besoin, c’est d’aide face à la crise du coût de la vie, de transport collectif efficace et de services publics qui fonctionnent.

« Contrairement à l’ancien député de Terrebonne, je ne suis pas en politique pour donner des coups de pouce aux multinationales, mais pour aider les familles face à la crise du coût de la vie. Les gens de Terrebonne ont besoin d’une députée solidaire qui sait ce qu’ils vivent au quotidien. Ça va faire du bien d’avoir une députée qui sait quelles lignes de bus ont été coupées parce qu’elle fait la file dans le froid avec ses concitoyens, une députée qui a connu des fins de mois difficiles et qui aurait eu bien besoin, elle aussi, d’un programme d’alimentation scolaire. Je veux profiter de ma campagne pour parler aux gens de ce qui les touche au quotidien, et leur montrer que la gauche sait parler des vraies affaires!», a ajouté Nadia Poirier.

Mme Poirier a été investie par les membres de Québec solidaire Terrebonne le 15 novembre. En attendant le déclenchement officiel de la partielle, les militants s’activent sur le terrain pour diffuser le message solidaire sur trois priorités: le coût de la vie, le transport en commun et les services publics.