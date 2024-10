Nigeria. L’intensification des violences collectives renforce l’impunité

par Amnesty International

L’incapacité des autorités nigérianes à protéger des vies a conduit à une intensification croissante de la violence collective ces dix dernières années, les citoyens se faisant de plus en plus souvent justice eux-mêmes et appliquant une prétendue « justice de la jungle », a déclaré Amnesty International Nigeria dans un nouveau rapport. Le rapport intitulé Instantly Killed: […] The post Nigeria. L’intensification des violences collectives renforce l’impunité appeared first on Amnesty International. ]]>



