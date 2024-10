Équateur. Un an après le début de son mandat, le président Noboa doit éviter les abus et l’opacité dans les politiques de sécurité

par Amnesty International

À la veille du premier anniversaire de l’arrivée au pouvoir du président Daniel Noboa, les faits montrent que les droits humains ont souffert sous le gouvernement actuel, a déclaré Amnesty International dans une synthèse faisant état de ses préoccupations, en amont de l’examen de l’Équateur par le Comité des droits de l’homme des Nations unies, […] The post Équateur. Un an après le début de son mandat, le président Noboa doit éviter les abus et l’opacité dans les politiques de sécurité appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet