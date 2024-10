Irak. Des personnes détenues à Al Jeddah soumises à la torture et à des disparitions forcées après leur arrestation – Nouvelle enquête

par Amnesty International

Des Irakiens et Irakiennes sont soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements ainsi qu'à des disparitions forcées après avoir été arrêtés à la suite de leur transfert au Centre de réinsertion locale d'Al Jeddah, dans le nord de l'Irak, indique Amnesty International dans une nouvelle enquête. Amnesty International a recueilli des informations sur les



