Sommet Africain : Aborder les crises des droits humains en RD Congo et au Soudan

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des chefs d'État participent au 22ème sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA) dans la capitale de la Zambie, Lusaka, le 8 juin 2023. © 2023 APAImages/Shutterstock (Nairobi) – Pour faire face aux crises dans l’est de la République Démocratique du Congo et au Soudan, les dirigeants africains devraient mettre en avant des solutions axées sur les droits humains lors du 23ème Sommet du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA)…



Lire l'article complet