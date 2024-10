Le Cameroun après Paul Biya : pauvreté, incertitude et succession précaire

Le président Paul Biya du Cameroun est âgé de 91 ans. Il est le chef d'État le plus âgé d'Afrique et seul le président Teodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale voisine, qui a 82 ans, est resté au pouvoir plus longtemps que lui.Paul Biya dirige le Cameroun depuis 1982, après avoir exercé les fonctions de Premier ministre à partir de 1975.