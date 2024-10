Le chef des droits de l'homme de l'ONU appelle le monde à agir face au moment le plus sombre du conflit à Gaza

Le chef des droits de l’homme des Nations Unies, Volker Türk, a déclaré, vendredi, que le moment le plus sombre du conflit de Gaza se déroule dans le nord de l’enclave palestinienne, où « l’armée israélienne soumet effectivement une population entière aux bombardements, au siège et au risque de famine, ainsi qu’au choix entre un déplacement massif et le fait d’être piégé dans une zone de conflit active ».



