Une gauche qui s’assume : Ruba Ghazal présente sa vision pour le Québec

C’est devant une salle de plus d’une centaine de personnes à Québec que Ruba Ghazal a exposé la vision qu’elle souhaite apporter à Québec solidaire, celle d’une gauche assumée et fière, qui assume son amour pour le Québec. La députée solidaire de Mercier qui sera élue porte-parole le 16 novembre prochain en Congrès a ensuite pris une heure pour répondre aux questions de la salle, accompagnée par Gabriel Nadeau-Dubois.

« Québec solidaire est le seul parti de gauche au Québec. Ça n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui. Le vent de droite souffle fort. Alors que nos adversaires se battent pour savoir qui sera le plus dur avec les immigrants ou qui sera le plus conciliant avec les très riches, nous la gauche on se bat pour les gens, on se bat pour le Québec. Plus que jamais, on a besoin d’un vrai parti de gauche, progressiste, nationaliste. Un parti qui assume ses valeurs, ses positions, son amour du Québec. Un parti qui ne fait pas de concessions. Un parti qui s’assume ! », a déclaré Ruba Ghazal en ouverture du discours qui a présenté sa vision pour sa formation politique.

Gabriel Nadeau-Dubois, qui partagera le leadership solidaire avec elle à partir de novembre, n’a pas tari d’éloges pour la députée de Mercier.

« Ruba, en plus d’être une grande amie et une collègue que j’estime beaucoup, a un parcours qui ne laisse personne indifférent. Ruba inspire. Rien ne destinait la petite palestinienne de 10 ans débarquée dans une classe d’accueil à un jour partager le leadership d’un parti politique. J’ai hâte de voir François Legault tenir son discours conservateur en immigration quand Ruba, un modèle d’intégration, lui tiendra tête à l’Assemblée nationale. L’histoire de Ruba, c’est l’histoire du modèle québécois. Le modèle qu’elle veut défendre et porter plus loin pour former un pays plus juste, plus libre et plus vert. Je suis tellement fier d’être porte-parole avec elle», a déclaré M. Nadeau-Dubois devant le public réuni à la salle multi de la Coop Méduse, à Québec.

Mme Ghazal a profité de son discours pour clamer haut et fort le nationalisme ouvert dont elle se revendique, refusant de laisser la discussion sur l’identité québécoise aux partis de droite.

« Pour être un parti de gouvernement, il faut être un parti nationaliste. Il faut affirmer fièrement notre amour du Québec. Surtout à une époque où la fierté d’être Québécois a été vidée de son sens par la droite identitaire. Tous nos grands projets de société, toutes nos grandes réalisations ont été faits par amour du Québec et de son peuple. La nationalisation de l’hydroélectricité, la création du ministère de l’Éducation, la Loi 101, les CPE et bientôt le programme d’alimentation scolaire!

C’est le temps d’assumer un nationalisme ouvert, rassembleur, inclusif. Un nationalisme bâtisseur ! Et non un nationalisme moralisateur qui décide qui est vraiment Québécois et qui ne l’est pas » a conclu la future porte-parole, sous les applaudissements.