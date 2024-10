La population du Soudan est assiégée de toutes parts, s’alarment les agences humanitaires

Avec des combats qui se rapprochent, une hausse du choléra et d’autres maladies, et la famine et les conditions proches de la famine qui frappent de nombreuses personnes, la situation devient de plus en plus désastreuse au Soudan, a alerté le Forum de coordination humanitaire, relevant que « la population est assiégée de toutes parts ».



Lire l'article complet