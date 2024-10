Frontex devrait agir pour sauver des vies en mer

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des secouristes de Médecins Sans Frontières aidaient un homme à monter à bord du navire de MSF, lors d’une opération de sauvetage menée en Méditerranée centrale le 20 septembre 2024. © 2024 Mohamad Cheblak/MSF Frontex, l’agence des frontières de l’UE, n’informe pas, en règle générale, les navires de secours non gouvernementaux en Méditerranée lorsqu’elle repère des embarcations en détresse, et n’émet pas régulièrement de signaux d’urgence.Ceci a contribué à causer des retards d’intervention qui auraient pu être évités et des naufrages tragiques, ainsi qu’au…



