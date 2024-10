Myanmar/Bangladesh. Les Rohingyas sont la cible des menaces les plus graves depuis 2017

par Amnesty International

Les réfugié·e·s rohingyas nouvellement arrivés au Bangladesh ont besoin d'urgence de nourriture, d'abris et de soins médicaux, leur communauté subissant les pires violences depuis la campagne déclenchée par l'armée du Myanmar en 2017, a déclaré Amnesty International le 24 octobre 2024. Des témoignages révèlent que les familles rohingyas contraintes de quitter leur foyer au Myanmar sont […]



