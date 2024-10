Ma sœur a été victime de disparition forcée aux mains de l’armée colombienne

par Amnesty International

J'ai trouvé ma sœur trois ans après son enlèvement et sa disparition forcée. J'ai su tout de suite que c'était elle. Elle portait les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. C'était un jour de fête, celui de la première communion de nos enfants. Quand nous avons trouvé Nydia, elle portait encore la robe […]



