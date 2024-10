Ouganda. La criminalisation réduit l’espace civique en ligne pour les personnes LGBTQ

par Amnesty International

Les attaques en ligne visant les communautés LGBTQ en Ouganda ont considérablement augmenté en raison de lois à la portée trop générale qui criminalisent divers aspects de la vie des personnes LGBTQ et renforcent la discrimination, indique Amnesty International dans un nouveau rapport publié mercredi 23 octobre. Ce rapport, intitulé « Tout le monde ici a deux […]



