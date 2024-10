Cuba. Amnesty International désigne en tant que prisonniers et prisonnière d’opinion quatre personnes dans le contexte d’une nouvelle vague de répression étatique

par Amnesty International

Dans un contexte de violations systématiques des droits humains, de totale asphyxie de l'espace civique et de répression pénale de toute forme de dissidence, Amnesty International a déclaré aujourd'hui que l'opposant politique Félix Navarro, la journaliste indépendante et « dame en blanc » Sayli Navarro, le manifestant du 11J Roberto Pérez Fonseca et le militant Luis Robles



