CADHP : Exhorter le Burkina Faso à respecter les droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image La 73ème session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ayant débuté fin octobre 2022 au siège de la CADHP à Banjul, en Gambie. © 2022 Francisco Perez (Nairobi) – La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) devrait se concentrer sur les problèmes les plus urgents auxquels est confronté le Burkina Faso lors de l'examen du pays qui aura lieu le 23 octobre 2024, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le gouvernement burkinabè devrait de toute urgence protéger les civils affectés par le conflit armé, préserver l'espace…



Lire l'article complet