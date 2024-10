Arabie saoudite. Des migrants travaillant pour Carrefour ont été exploités, trompés et contraints de vivre dans des conditions indécentes

par Amnesty International

Des travailleurs migrants placés par des prestataires dans des établissements sous franchise du géant français de la grande distribution Carrefour en Arabie saoudite ont été trompés par des agents recruteurs, contraints de travailler un nombre d’heures excessif, privés de jours de repos et spoliés de leurs revenus, a déclaré Amnesty International. Dans son nouveau rapport […] The post Arabie saoudite. Des migrants travaillant pour Carrefour ont été exploités, trompés et contraints de vivre dans des conditions indécentes appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet