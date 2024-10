Mozambique. La police doit cesser de tirer sur des rassemblements politiques pacifiques dans le contexte de résultats électoraux contestés

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la police de la ville de Nampula, au Mozambique, a ouvert le feu sur des partisans du candidat de l’opposition à l’élection présidentielle Venâncio Mondlane et a procédé à leur arrestation lors d’un rassemblement organisé à la suite d’élections nationales contestées, Khanyo Farise, directrice régionale adjointe pour l’Afrique de […] The post Mozambique. La police doit cesser de tirer sur des rassemblements politiques pacifiques dans le contexte de résultats électoraux contestés appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet