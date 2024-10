Iran. Un jeune homme arrêté alors qu’il était mineur doit être exécuté dans les jours qui viennent

par Amnesty International

Les autorités iraniennes doivent stopper l'exécution programmée de manière imminente de Mohammad Reza Azizi, 21 ans, qui était un mineur de 17 ans au moment des faits qui lui sont reprochés. Amnesty International a appris que les autorités iraniennes prévoient de l'exécuter lundi 21 octobre 2024 à Chiraz, dans la province du Fars. Sa condamnation à mort et […]



