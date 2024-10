Zambie. Les autorités doivent libérer immédiatement le journaliste détenu Thomas Allan Zgambo

par Amnesty International

En réaction à l’arrestation du journaliste zambien Thomas Allan Zgambo à Lusaka, Vongai Chikwanda, directrice régionale adjointe pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités zambiennes doivent libérer immédiatement et sans condition le journaliste Thomas Allan Zgambo et cesser de le prendre pour cible simplement parce qu’il fait son […] The post Zambie. Les autorités doivent libérer immédiatement le journaliste détenu Thomas Allan Zgambo appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet