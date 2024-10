Pologne. Le projet de suspendre le droit de solliciter l’asile est « clairement illégal »

par Amnesty International

En réaction à la nouvelle stratégie migratoire du gouvernement polonais, qui propose une suspension temporaire du droit de solliciter l’asile en invoquant la menace que la Russie et le Bélarus utilisent l’immigration pour « déstabiliser le pays », Dinushika Dissanayake, directrice régionale adjointe pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré : « La suspension du droit de solliciter l’asile […] The post Pologne. Le projet de suspendre le droit de solliciter l’asile est « clairement illégal » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet