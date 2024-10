Éthiopie : Les combats et les abus mettent en danger les réfugiés soudanais

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un réfugié soudanais lavait ses vêtements dans le camp de réfugiés de Kumer, près de la ville Maganan située dans la région d'Amhara en Éthiopie, le 1er mars 2024. © 2024 Michele Spatari/AFP via Getty Images Les récents combats entre les forces gouvernementales éthiopiennes et les milices dans la région d’Amhara, dans le nord-ouest du pays, ont mis les réfugiés soudanais en grand danger.Depuis plus d’un an, des hommes armés non identifiés ont soumis les réfugiés à de graves exactions : meurtres, passages à tabac, enlèvements et travaux forcés.Le gouvernement…



