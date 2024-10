Près de 100 % de la population de Gaza vit dans la pauvreté : OIT

Près de 100 % de la population de Gaza a été plongée dans la pauvreté, avec une économie en ruine et un chômage « stupéfiant » après plus d’un an de guerre, a indiqué jeudi l’Organisation internationale du travail (OIT).



