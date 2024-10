Plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent dans une pauvreté multidimensionnelle, selon le PNUD

Sur 1,1 milliard de personnes souffrant de pauvreté, 455 millions vivent dans des zones de conflit, ont indiqué dans un nouveau rapport, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et à l’Université d’Oxford, relevant que les taux de pauvreté dans les pays touchés par un conflit sont presque trois fois plus élevés que dans les pays non touchés par un conflit.



