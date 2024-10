100 jours plus tard, deux opposants guinéens sont toujours portés disparus

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une affiche créée par la coalition de l'opposition, le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), montrant Mamadou Billo Bah (à gauche) et Oumar Sylla, connu sous le nom de Foniké Mengué (à droite). © 2024 Front National pour la Défense de la Constitution Oumar Sylla, connu sous le nom de Foniké Mengué, et Mamadou Billo Bah, deux membres du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), coalition de l'opposition guinéenne, savaient qu'ils étaient en danger en raison de leur activisme politique.« Si l'arrestation est le prix à payer, je suis…



