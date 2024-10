Un an après l’arrivée au pouvoir de Donald Tusk, pourquoi l’accès à un avortement sûr et légal reste-t-il un rêve lointain en Pologne ?

par Amnesty International

Il y a exactement un an, à la veille des élections en Pologne, j'ai rejoint une immense file d'attente qui serpentait autour d'un bureau de vote à Varsovie par une froide journée d'automne. Malgré le froid et les heures passées à patienter pour voter, l'ambiance était festive. L'atmosphère était chargée d'anticipation : un sentiment palpable que […]



