France. Les autorités doivent cesser d’utiliser l’algorithme discriminatoire du système de protection sociale

par Amnesty International

Les autorités françaises doivent immédiatement cesser d'utiliser l'algorithme discriminatoire qui attribue une notation des risques, dont se sert la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) de l'agence de sécurité sociale du pays pour détecter les trop-perçus et les erreurs dans le versement des allocations, a déclaré Amnesty International le 16 octobre 2024. Le 15 octobre, Amnesty International et […]



