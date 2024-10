Genève. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU doit examiner le bilan du Pakistan en termes de droits humains dans un contexte de « violations généralisées »

par Amnesty International

Le deuxième examen du Pakistan au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le pays est partie, est prévu cette semaine, les 17 et 18 octobre, devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU à Genève. « L’examen du Pakistan intervient à un moment crucial pour le pays, car les violations des […] The post Genève. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU doit examiner le bilan du Pakistan en termes de droits humains dans un contexte de « violations généralisées » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet