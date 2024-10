Tout sur les deux seuls insectes de l’océan : les poux aquatiques et les « patineurs d’eau »

Cet article a été coécrit avec Maria Soledad Leonardi (IBIOMAR – CONICET – Puerto Madryn, Argentine).Les insectes sont reconnus comme étant les organismes vivants ayant le plus grand succès écologique et évolutif. Des millions d’espèces peuplent notre planète, occupant tout type d’habitats, de la forêt tropicale au continent antarctique, en passant par les déserts et nos agglomérations urbaines. Seuls animaux invertébrés capables de voler, ils évoluent dans les airs en dévorant…