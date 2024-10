Nadia Poirier sera candidate solidaire dans Terrebonne

La candidate solidaire à l’élection partielle dans Terrebonne sera Nadia Poirier, investie lors d’une assemblée où le porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, est venu l’appuyer. Elle se relance dans la course après avoir porté les couleurs du parti lors de l’élection générale de 2022.

« Je me présente pour Québec solidaire parce que je sais pour qui je me bats. Je veux porter la voix de celles et ceux qui, comme moi, ont traversé des moments difficiles et ont trouvé le gouvernement du Québec aux abonnés absents. Quand je jase avec les profs dans nos écoles, avec les autres parents de mon quartier, avec les gens à l’arrêt d’autobus qui passera peut-être dans la prochaine heure, j’entends une vive inquiétude. La même que j’avais il y a quelques années, car je n’ai pas toujours eu la chance que j’ai aujourd’hui. J’ai choisi Québec solidaire car je veux faire de la politique pour mon monde, pas pour les multinationales comme l’ancien député de Terrebonne », a déclaré Nadia Poirier sous les applaudissements des militants rassemblés dans le Vieux Terrebonne.

Avec la crise du coût de la vie qui prend les Québécois et Québécoises à la gorge, Québec solidaire fera campagne pour promouvoir un filet social plus fort, avec des mesures comme le programme universel d’alimentation scolaire, et de plus grands investissements en transport en commun, un enjeu important sur la Rive-Nord de Montréal.

« Quand Gabriel Nadeau-Dubois parle de fournir un repas à tous les écoliers du Québec, il parle directement à la mère monoparentale que j’étais, coincée dans son 4 et demi avec deux enfants à nourrir et un salaire qui ne suit pas le coût de la vie. Heureusement que mes garçons allaient à la garderie avec un dîner fourni, c’était essentiel pour garder ma tête hors de l’eau. Le nombre de familles dans cette situation grandit à vue d’œil dans le Québec de François Legault. Les gens de Terrebonne peuvent compter sur moi, je ne les laisserai pas tomber. », a poursuivi la candidate solidaire.

Le porte-parole solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, était présent pour encourager sa candidate et lancer la campagne avec les militants.

« Nadia est la candidate toute désignée pour porter le projet solidaire dans Terrebonne. Son histoire est inspirante et ressemble malheureusement à celle d’un nombre grandissant de familles. Le modèle québécois qui faisait notre fierté et contribuait à l’égalité des chances s’effrite. L’austérité et la privatisation sont devenues nos projets de société. Ce n’est pas une fatalité, on peut aspirer à mieux. Si Nadia se présente dans Terrebonne, c’est pour porter la voix de tous ceux et celles qui en ont assez et qui veulent une vie digne pour leur famille. Elle pourra compter sur moi et tout le caucus solidaire pour l’appuyer dans cette élection. Les gens de Terrebonne méritent une vraie option de gauche et Québec solidaire va leur donner », a ajouté Gabriel Nadeau-Dubois.

« Pour la deuxième fois, les membres de Québec solidaire Terrebonne m’accordent leur confiance. Je porterai les couleurs de mon parti avec fierté, car j’y crois au projet solidaire, au projet d’une société juste et prospère, au projet de pays libre et vert. J’ai déjà une belle équipe autour de moi pour commencer le travail de terrain. Je m’y mets dès demain! » a conclu Mme Poirier.