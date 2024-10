Israël et Territoire palestinien occupé. Israël doit renoncer aux derniers ordres d’« évacuation » du nord de Gaza et autoriser l’accès immédiat et sans entrave de l’aide humanitaire

par Amnesty International

Les autorités israéliennes doivent annuler les ordres d'« évacuation » cruels et illégaux – euphémisme utilisé pour désigner des déplacements forcés – adressés depuis une semaine aux habitant·e·s du gouvernorat de Gaza-Nord et autoriser immédiatement l'acheminement sans entrave dans cette zone de produits essentiels, notamment de nourriture et de carburant, a déclaré Amnesty International alors que l'inquiétude



