Vincent Marissal reprend sa tournée santé auprès des usagers

Devant la crise perpétuelle du système de santé et la déconnexion apparente de Christian Dubé, le député de Rosemont et responsable solidaire en matière de Santé, Vincent Marissal, reprend sa tournée du système de santé auprès des usagers du réseau.

« Il ne se passe pas une journée sans que le piètre état de notre système de santé fasse les manchettes », souligne M. Marissal. « Au cours des deux dernières années, j’ai parcouru le Québec à la rencontre des travailleuses et des travailleurs qui tiennent le système de santé à bout de bras. J’ai maintenant envie d’entendre ces gens que la CAQ abandonne alors qu’ils ont besoin de soins », ajoute-t-il.

« Ça fait six ans que la CAQ promet un meilleur accès aux soins de santé, mais les chiffres ne trompent pas : l’accès à la première ligne est plus difficile que jamais, en particulier pour les gens plus malades qui ont besoin de suivis plus stricts. Pendant que le ministre joue avec les structures et avec les concepts, les patients souffrent. Je veux entendre leurs histoires et porter leurs voix à l’Assemblée nationale. »

M. Marissal sera de passage dans plusieurs villes du Québec afin de rencontrer les usagers et usagères du réseau, en commençant par Montréal le 16 octobre prochain, suivi par Laval et l’Outaouais.