Rwanda : Torture et mauvais traitements en détention

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une illustration montrant « Yordani », site d’une forme de torture employée dans les prisons de Nyarugenge et Rubavu au Rwanda, où des détenus étaient forcés d'entrer dans un conteneur rempli d’eau sale, submergés et battus. © 2024 John Holmes pour Human Rights Watch Pendant des décennies, les autorités rwandaises ont soumis des détenus, dans des centres de détention officiels comme non officiels, à des mauvais traitements et à des actes de torture sans qu’elles n’aient à rendre de comptes.Un procès historique de fonctionnaires pénitentiaires inculpés de meurtre,…



