Véhicules électriques. Un nouveau classement de constructeurs de véhicules électriques établi par Amnesty International dévoile les entreprises en retard

par Amnesty International

Les géants de l’industrie des véhicules électriques BYD, Mitsubishi et Hyundai obtiennent les plus mauvais scores d’un nouveau classement des entreprises du secteur établi par Amnesty International. L’étude révèle que les principaux constructeurs mondiaux de véhicules électriques ne démontrent pas suffisamment comment ils répondent aux risques en matière de droits humains dans leurs chaînes d’approvisionnement, […] The post Véhicules électriques. Un nouveau classement de constructeurs de véhicules électriques établi par Amnesty International dévoile les entreprises en retard appeared first…



Lire l'article complet