Philippines. Les autorités utilisent de plus en plus Facebook pour museler le droit à la liberté d’expression et le droit de manifester des jeunes militant·e·s

par Amnesty International

Les autorités philippines utilisent de plus en plus Facebook dans des campagnes de « marquage rouge » ciblant les jeunes militant·e·s, notamment ceux qui enquêtent sur les violations présumées des droits humains imputables aux militaires, à la police et aux organismes gouvernementaux, écrit Amnesty International le 14 octobre 2024 dans un nouveau rapport. Ce rapport, intitulé « J'ai transformé […]



