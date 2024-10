Liban : « Les attaques contre les Casques bleus peuvent constituer un crime de guerre », rappelle le chef de l’ONU

Les soldats de la paix de la FINUL restent sur toutes leurs positions et le drapeau des Nations Unies continue de flotter dans le contexte des hostilités qui se poursuivent dans le sud du Liban et malgré les attaques qui ont frappé les positions des Nations Unies, blessant un certain nombre de soldats de la paix au cours des derniers jours, a salué l’ONU dimanche, rendant hommage au personnel dévoué de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.



Lire l'article complet