Myanmar. Deux militants risquent fortement d’être torturés en détention

par Amnesty International

Les autorités militaires du Myanmar doivent immédiatement communiquer le lieu de détention et l'état de santé de deux militants prodémocratie arrêtés à Yangon (ex-Rangoon) le 9 octobre, a déclaré Amnesty International jeudi 10 octobre. D'après les informations recueillies par l'organisation, Paing Phyo Min et Shein Wai Aung ont été arrêtés mercredi 9 octobre et envoyés dans un centre



