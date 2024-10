Irak. Le Parlement doit rejeter les modifications de la Loi relative au statut personnel qui permettraient les mariages d’enfants et renforceraient la discrimination

par Amnesty International

Les parlementaires irakiens doivent abandonner les modifications envisagées de la Loi relative au statut personnel, qui porteraient atteinte aux droits des femmes et des filles, ne feraient qu'ancrer davantage la discrimination et pourraient légaliser le mariage de fillettes dès l'âge de neuf ans, a déclaré Amnesty International jeudi 10 octobre, à l'approche d'un vote imminent du



