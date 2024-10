Le retour d’Oasis, symbole de la nostalgie des années 1990

Les frères Liam et Noel Gallagher, en conflit depuis 15 ans, ont annoncé le retour sur scène du légendaire groupe Oasis, qu’ils avaient cofondé en 1991. Le groupe le plus emblématique et influent de la vague britpop donnera quatorze concerts en Angleterre et en Irlande à l’été 2025. L’annonce a déclenché une vague d’excitation mêlée de nostalgie chez les fans…