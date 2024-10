AFRIQUE. Les pays en passe d’abolir la peine de mort doivent prendre position contre ce châtiment

par Amnesty International

Trois pays d'Afrique subsaharienne en position d'abolir la peine capitale doivent agir maintenant et abandonner ce châtiment une fois pour toutes, montrant ainsi à d'autres pays du monde la voie à suivre, a déclaré Amnesty International à l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort (10 octobre). Des projets de loi visant à abolir […]



