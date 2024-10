Chine/Japon : Les autorités chinoises harcèlent des citoyens qui vivent au Japon

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une manifestation tenue à Tokyo, au Japon, le 30 novembre 2022, en hommage aux victimes d’un incendie grave survenu six jours auparavant à Ürümqi, la capitale de la région du Xinjiang en Chine. Une grande bannière avec les mots « Liberté et droits humains » résumait aussi ce que les manifestants voulaient voir au Xinjiang. © 2022 Hiro Komae/AP Photo (Tokyo, 10 octobre 2024) – Les autorités chinoises cherchent à intimider leurs citoyens qui vivent au Japon et y participent à des activités critiques à l’égard du gouvernement chinois, a déclaré Human…



Lire l'article complet