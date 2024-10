Pakistan. Les autorités doivent annuler immédiatement l’interdiction du Mouvement de protection pachtoune (PTM)

par Amnesty International

L'interdiction par le gouvernement pakistanais du Pashtun Tahaffuz Movement (PTM, Mouvement de protection pachtoune) et le recours aux lois antiterroristes pour cibler les militant·e·s et les manifestant·e·s pacifiques issus de groupes minoritaires constituent une atteinte aux droits à la liberté d'association et de réunion pacifique dans le pays, a déclaré Amnesty International le 8 octobre 2024. […]



