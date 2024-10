Angola. Le président américain Joe Biden doit demander la libération immédiate de cinq détracteurs du gouvernement arbitrairement détenus

par Amnesty International

Lors de sa visite en Angola du 13 au 15 octobre 2024, le président des États-Unis Joe Biden doit demander au président angolais João Lourenço et à son gouvernement de libérer immédiatement cinq détracteurs détenus arbitrairement depuis plus d'un an, dont quatre ont été délibérément privés de soins médicaux, ce qui équivaut à de la torture, a



