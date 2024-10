ONU. L’Assemblée générale doit ouvrir des négociations officielles pour la Convention sur les crimes contre l’humanité

par Amnesty International

Les États membres des Nations unies doivent soutenir une résolution pour entamer sans délai des négociations officielles pour l’adoption d’une convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, dans le but de renforcer le cadre de la justice internationale et de réduire grandement le nombre de lieux où les responsables de tels […] The post ONU. L’Assemblée générale doit ouvrir des négociations officielles pour la Convention sur les crimes contre l’humanité appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet