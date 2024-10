Sardines, maquereaux et autres poissons gras : contre le cancer, l’intérêt des oméga-3 et lipides du milieu marin

par Christophe Vandier, Professeur de physiologie et directeur du laboratoire « Niche- Nutrition-Cancer et métabolisme énergétique » (N2Cox, INSERM, UMR 1069), Université de Tours

Aurélie Chantome, Ingénieure de recherche, Université de Tours

Caroline Goupille, Unité Inserm « Nutrition, Croissance et Cancer », Université de Tours

Emmanuel Gyan, Chef de service, hématologie et thérapie cellulaire , CHRU Tours, Université de Tours

Gaëlle Fromont-Hankard, Professeur, anatomie et cytologie pathologiques, Université de Tours

Karine Mahéo, Chercheuse, Université de Tours

Lobna Ouldamer, Professeur des Universités – Praticien Hospitalier, Université de Tours

Marie Potier-Cartereau, Maître de conférences en physiologie, UFR Sciences et Techniques, Université de Tours

Marion Papin, Étudiante en doctorat, Inserm UMR 1069, Nutrition, Croissance et Cancer, Université de Tours

Olivier Hérault, PU-PH / Chef du Service d'Hématologie Biologique du CHU de Tours, Université de Tours