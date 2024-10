Haïti : Des enfants pris au piège de la violence criminelle et de la faim

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un jeune habitant de Carrefour âgé de 17 ans, ayant des liens avec un groupe criminel, photographié de dos sur une terrasse avec une vue sur Port-au-Prince, en Haïti, en juillet 2024. © 2024 Nathalye Cotrino/Human Rights Watch Ces derniers mois, des centaines voire des milliers d’enfants en Haïti, poussés par la faim et la pauvreté, ont rejoint des groupes criminels au sein desquels ils sont contraints de se livrer à des activités illégales et sont victimes d’abus.Les groupes criminels ont intensifié le recrutement d’enfants en réponse aux opérations de maintien de…



