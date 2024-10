L’UNRWA est plus que jamais indispensable et irremplaçable, déclare le chef de l’ONU

Alors que la guerre ravage Gaza depuis un an, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) est « plus que jamais indispensable » et « plus que jamais irremplaçable », a déclaré mardi le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lors d’un point de presse au siège des Nations Unies à New York.



