Azerbaïdjan : Répression virulente contre les détracteurs du gouvernement

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux policiers azerbaïdjanais intervenaient contre le directeur d’Abzas Media, Ulvi Hasanli, devant le siège du Parlement à Bakou, le 28 décembre 2021, alors qu’il manifestait avec d’autres journalistes contre une nouvelle loi restreignant la liberté des médias. Le policier à gauche a saisi la feuille avec le message « Le journalisme n’est pas un crime », que brandissait Ulvi Hasanti. Le 20 novembre 2023, les autorités azerbaïdjanaises ont arrêté Hasanli, et par la suite cinq de ses collègues, sur la base de fausses accusations. Ces six personnes sont toujours en détention…



